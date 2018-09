goedkoopair maxs 2017

In de laatste play-off wachtte Kevin Durant op een nieuwe handtekening “goedkoop nike schoenen“. Pas toen de strijdersparade de nieuwe NBA-titel vierde. Nike KD 11 arriveert in de vroege zomer van Frankrijk en Basket 4 Ballers met zijn inkleuring “Still KD”!

Het uiterlijk van Kopieer air max 90 is veranderd en we hebben Zoom en React gecombineerd!

Vorig jaar mixte KD 10 het ontwerp van KD 9 met zijn elite-versie. Dit jaar zullen we een nieuwe basis beginnen met een meer bescheiden en eenvoudig ontwerp. Vaarwel Het oude racesysteem en passanten zijn aanplantstelen om hun voeten beter te omsluiten, maar de race heeft een meer traditionele houding aangenomen, maar heeft uitstekende ondersteuning gekregen in de vorm van een flywire-kabel .

Nike KD 11 bevat het Flyknit-ontwerp, maar is een meer verwelkomende versie van “knuffels” om het comfort te verbeteren. Het comfort dat het motto was van Kevin Durant voor rookie van basketbalschoenen, hij houdt ervan om te trekken met minimale schoenveters en is een grote fan van Nike Flyknit Racer. Daarom heeft Leo Chan, na zijn vereisten en 18 prototypes, dit nieuwe paar sneakers gemaakt.Nike KD 11! Er zit ook een grote voering in deze handtekening, zodat je beter kunt blijven staan.

Kevin’s Flyknit-materiaal is anders dan LeBron en Kobe. Elke speler heeft een andere clipping nodig. KD 11 maakt gebruik van een vliegknit-mesh om zwelling te geven om de opvulling en het comfort te verbeteren. Dit is de eerste keer in basketbalschoenen van Nike “- Leo Chang

Elastische sokken van de hals die vorig jaar op nummer 35 erg gewaardeerd werden, bestaan ​​weer, maar er is geen ingesprongen vorm. Het bovenste bovenwerk biedt lichtheid en comfort en ondersteuning, een deel genaamd “treklip” in het hielstuk voor gemakkelijk dragen, een nubuck-inzetstuk op het voorste deel van de voet en hiel, versterkt het hele paar En niet alleen heeft een premium kant, het houdt ook de voeten beter tijdens verschillende bewegingen. Normaal gesproken kan dit materiaal veranderen afhankelijk van de volgende kleur van deze Nike KD 11.

We combineren echter de twee technologieën Nike, die we momenteel gebruiken, zoom, die gepaard gaat met deze tijd, door reactie nieuwe vorm. De vleugelspeler van deze vleugelspeler tekende als elfde, gewoon de geweldige nieuwigheid van een kussen. Hij verscheen voor het eerst in de nieuwste Nike Hyperdunk. De totale lengte van deze Nike KD 11 heeft twee kussens, een zoomkussen bovenaan net onder de voet en een reactie tussen de tractie buitenzool en de zoomlens.

more link