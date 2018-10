Bari: la guida turistica virtuale Aroundly è ora attiva

Continua l’avventura della guida turistica virtuale Aroundly che oggi giunge nella città di San Nicola. La bellissima Bari, meta turistica internazionale ambita è ora attiva nell’applicazione che ha rivoluzionato il modo di fare il turismo.

Un progetto noprofit di valorizzazione del territorio quello di Aroundly che raggiunge il diciottesimo comune. Bari è ora attiva con oltre 60 punti di interesse da scoprire grazie al lavoro profuso dal giovane barese Gianluca Signore, che ha raccontato in modo innovativo la sua città nell’applicazione della PMI innovativa iInformatica Srls.

‘ Amo molto la mia città, ed in Aroundly ho voluto virtualizzare il mio modo di fare da guida agli amici che vengono a trovarmi e non conoscono la mia città’ dice Gianluca Signore, perito informatico barese ‘ Con Aroundly aggiungiamo uno strumento digitale per valorizzare attivamente la nostra fantastica città’.

L’arrivo di Aroundly è stato accolto anche dall’influencer Antonio Di Bari con un post di benvenuto. Ulteriore occasione di valorizzazione turistica profusa da giovani del sud.

Link Blog Aroundly : https://www.iinformatica.it/2018/10/11/bari-la-guida-turistica-virtuale-aroundly-e-ora-attiva/

Download Aroundly: http://app.aroundly.it